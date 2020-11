Équipe nationale : 7 joueurs binationaux convoités par Belmadi

Algérie – L’équipe nationale de football pourrait bientôt accueillir de nouveaux joueurs binationaux évoluant actuellement dans les championnats européens en prévision des échéances à venir.

Selon des sources concordantes, le sélectionneur algérien Djamel Belamedi s’intéresse à la pépite algérienne qui fait les beaux jours de l’OGC Nice, Amine Gouiri le coéquipier de Youcef Attal et Hicham Boudaoui.

Éligible pour porter le maillot algérien en vue des prochains regroupements, la fédération algérienne s’apprête aussi a convoqué l’ailier gauche du Malaga FC, Yanis Rahmani.

Annoncé depuis maintenant des années dans la sélection algérienne, la chance pour l’ex-joueur de terrain l’olympique de Marseille de revêtir le maillot de l’Algérie se dessine, Belmadi semble intéresser par le milieu de terrain l’US Sassuolo (Italie).

Un autre joueur qui a indiqué il y a quelques jours qu’il aille accepter l’appel du premier sélectionneur, est également sur les tablettes de Belmadi, il s’agit de Ramiz Zerrouki, évoluant au poste de milieu de terrain au Twente FC (Pays-Bas).

Ces trois pistes compliquées pour Djamel Belmadi

Évoluant en Premier league en Angleterre, le défenseur central de Wolverhampton Wanderers, Rayan Aït Nouri (19 ans), est aussi convoité par les champions d’Afrique, bien que ce dernier, avait affiché récemment son intérêt a joué pour les champions du monde 2018 (la sélection française).

Rayan Cherki, le footballeur franco-algérien qui évolue au poste d’attaquant à l’olympique lyonnais en France, serait le plus difficile à convaincre, auteur de très belles prestations avec son équipe ce début de saison, l’attaquant de 21 ans est l’une des plus grandes sensations en France du moment, son arrivée semble compliquée, d’autant que ce dernier ne s’est toujours pas prononcé sur son choix de sélection.

Né d’un père marocain et d’une mère algérienne, le joueur nîmois Yassine Benrahou pourrait être appelé en sélection nationale. Néanmoins, ce joueur a déjà disputé des rencontres officielles avec l’équipe de France des moins de 16 ans et des moins de 17 ans, et il a également joué pour la sélection marocaine des moins de 20 ans, son avenir international reste donc incertain.

