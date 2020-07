El Oued : Une production céréalière de 232.007 quintaux

La production prévisionnelle céréalière sous pivot au titre de la campagne agricole 2019/2020 a atteint, pour la première fois dans la wilaya de El Oued, un chiffre « record » de 232.007 quintaux (qx).

Une hausse de production de céréales estimée à 30% a été réalisée comparativement à la saison dernière, ce qui représente un « saut qualificatif » pour le développement de la céréaliculture dans la wilaya, a affirmé le secrétaire général de la chambre, Ahmed Achour.

La production de blé dur se taille la part du lion avec 61% de la récolte globale de céréales réalisée cette saison, alors que la production d’orge a atteint un taux de 16%, a-t-il ajouté.

La récolte, qui a été réalisée sur une superficie moissonnée de 16,002 hectares, concerne les principales variétés de céréales, à savoir 6.000 hectares réservés au blé dur, 2.002 hectares pour l’orge et 8.000 hectares pour le blé tendre, selon le responsable.

La superficie moissonnée est répartie sur plusieurs communes à vocation agricole, à l’instar de Beni-Guecha, Hassi-Khalifa, Reguiba, Guemmar, Ourmas, Trifaoui et Taghzout , a-t-il fait savoir.

Une production céréalière jugée « abondante » a été enregistrée dans les zones agricoles nouvellement créées, notamment au niveau des communes Beni-Guecha, Hassi-Khalifa et Trifaoui, atteignant les 50 qx à l’hectare, a indiqué M. Achour.

Plus de 650.004 quintaux de céréales (blé dur, blé tendre et orge) ont été collectés par l’antenne de la Coopérative des céréales et légumes secs (CCLS) de la wilaya d’El-Oued, a-t-on signalé à la chambre de l’agriculture.

Rédaction d’Algérie360