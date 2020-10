Djerad :  » La nouvelle constitution répondra aux exigences du mouvement populaire »

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a déclaré aujourd’hui que le projet d’amendement à la Constitution consacre « la réconciliation de l’Algérie avec elle-même et son histoire et le retour de notre pays sur la bonne voie après les déviations qu’il a connues dans le passé notamment lors des dernières années de la bande (3issaba) ».

« Les pratiques du passé ont presque détruit la cohésion de l’État et de ses institutions », a déclaré le Premier ministre Abdelaziz Djerad, s’exprimant au Studio de la liberté d’expression de la campagne référendaire sur le projet d’amendement de la Constitution au Club des pins dans la wilaya d’Alger, ajoutant que les amendements « sont venus en réponse aux exigences du mouvement populaire (Hirak) qui a fait tomber le régime corrompu ».

À cet égard, le Premier ministre a souligné que le projet d’amendement à la Constitution soumis au référendum populaire du 1er novembre « mettra fin à l’unilatéralisme du pouvoir et renforcera le principe de séparation des pouvoirs et de création de la vie publique », expliquant que ce projet « renforcera la cohésion sociale entre les Algériens et sauvegardera les acquis sociaux et éliminera toutes les différences entre Algériens ».

Ch.LAIB