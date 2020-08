Il y a 6 ans, Albert Ebossé nous quittait

Aujourd’hui, cela fait six (06) ans qu’un brillant joueur camerounais évoluant à la JSKabylie et promis à une brillante carrière, fut tué un certain 23 aout 2014 au stade du 01 Novembre de Tizi Ouzou, lors d’un match entre JS Kabylie et USM Alger, match lors duquel il avait marqué un but en célébrant avec sa danse habituelle.

Albert Bodjongo Ebossé, le lion camerounais attaquant, âgé de 24 ans, père de famille, était un professionnel camerounais enrôlé dans le prestigieux club kabyle la « JSK ». Il a été tué en aout 2014 juste à la fin d’une rencontre officielle devant un parterre de policiers, de journalistes, de joueurs, les versions sont diverses. Mais, six années après ce drame, il n’y a toujours pas de réponses formelles.

Albert Ebossé avait rejoint la JSK en 2013, atteignant la finale la Coupe d’Algérie 2014 avant de terminer vice-champion avec, à la clé, le titre de meilleur buteur (17 buts), au cours de ce maudit match au sommet avec un dispositif spécifique et plus rigoureux, il transformait le penalty de l’égalisation d’un but partout à la 27e minute, (score finale 2 buts à 1 pour les visiteurs). A la fin de la rencontre, il ne faisait plus partie de ce monde, un vrai choc pour les supporters kabyles et amoureux du Football en Algérie qui, Six ans plus tard, n’arrivent pas à l’oublier.

Cette terrible fin tragique restera une tâche noire et indélébile pour une balle ronde algérienne minée par la violence endémique et une barbarie sans égale, et seule une enquête menée par une commission indépendante sera à même de nous apporter des éléments de réponses à toutes nos interrogations.

Ch.LAIB