Révision constitutionnelle : Pour Goudjil, « l’Algérie s’est engagée dans une nouvelle ère »

Le Président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, a estimé, ce mardi 3 novembre, que « l’Algérie s’est engagée dans une nouvelle ère » après la réussite du referendum sur la nouvelle constitution.

Dans un communiqué du Bureau du Conseil de la Nation, Goudjil a affirmé que l’Algérie, après la réussite de la consultation populaire sur la révision constitutionnelle, s’est engagée « pleinement et de manière effective dans une nouvelle ère ».

« Nous entamons une nouvelle période de l’histoire du pays où tout un chacun est appelé à préserver et à consolider cette appartenance et nationalisme qui la caractérisent, tout en veillant à ce que cela ait des répercussions positives sur nos pratiques et améliore notre rendement à tous les niveaux », a-t-il indiqué.

Pour le Bureau du Conseil de la Nation la nouvelle Constitution est l’expression indubitable de la feuille de route élaborée par le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, afin de « concrétiser, de manière active et effective, le principe qui stipule que le peuple est source de tout pouvoir ».

Par ailleurs, il a salué, les engagements pris par le Président de la République afin de « réunir toutes les garanties de réussite à ce scrutin historique, des garanties qui sont la traduction réelle du changement que vit le pays et qui permettent d’augurer les prochains scrutins sous de bons auspices.

Pour rappel, la novelle Constitution a été approuvée par 66,80 % (3.355.518 d’algériens) des voix des électeurs inscrits lors du référendum qui a eu lieu dimanche dernier.

Rédaction d’Algerie360