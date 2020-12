Sétif : Décès d’un présumé trafiquant après son arrestation

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a apporté, samedi 12 décembre, des précisions concernant la mort d’un présumé trafiquant après son arrestation à Sétif.

Une enquête judiciaire est en cours pour déterminer les circonstances du décès d’un homme d’une quarantaine d’années dans les locaux de police de la wilaya de Sétif victime d’un malaise lors de son interrogatoire par la police.

Selon la version de la DGSN, « Le vendredi 11 décembre 2020 à 18h00, les services de la BMPJ de Sétif ont interpellé, au centre-ville de Sétif, le nommé Z.Y, 48 ans, présumé auteur de trafic de stupéfiants et de psychotropes, en possession de comprimés psychotropes et un morceau de cannabis traité, et ce, après avoir tenté de prendre la fuite en avalant un objet non déterminé ».

Le communiqué précise : « Dirigé au siège du service pour continuation d’enquête, lors de son audition, il a été victime d’un malaise et fut aussitôt évacué par la Protection civile au CHU de Sétif, où il décéda après son admission ».

Rédaction d’Algérie360