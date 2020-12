Voilà comment se déroulera la rentrée universitaire 2020-2021

Algérie- Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaqi Benziane, a dévoilé aujourd’hui le 13 décembre, le plan et les mesures de précaution qui ont été instaurées en vue de la prochaine reprise universitaire prévue le 15 décembre.

Concernant le mode présentiel des cours, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaqi Benziane, a déclaré « Les étudiants auront deux jours de cours en mode présentiel par semaine, tandis que le reste des cours seront dispensés en ligne, par vidéoconférence. »

En ce qui concerne le protocole sanitaire dans les résidences universitaires, Abdelbaqi Benziane affirme la réduction du nombre d’étudiants dans les résidences universitaires qui est passé au tiers.

À cet égard le premier responsable du secteur, préconise que « la priorité est donnée aux étudiants venant des wilayas éloignées notamment du sud du pays ».

Pour le transport, Abdelbaqi Benziane, affirme qu’ils attendent une décision des autorités supérieures, assurant toutefois que « tout est préparé pour le transport des étudiants », et qu’un comité mixte entre le ministère des Transports et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a travaillé à la préparation d’un accord pour le transport des étudiants par chemin de fer.

Rédaction d’Algérie360