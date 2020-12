Alger : Le Directeur général du CHU Nafissa Hamoud limogé

Algérie – Le Directeur général du Centre hospitalo-universitaire (CHU), Nafissa Hamoud (ex-Parnet) Rekik Zoubir démis de ses fonctions.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid décide de mettre fin aux fonctions du Directeur général du Centre hospitalo-universitaire (CHU), Nafissa Hamoud (ex-Parnet), a indiqué jeudi un communiqué du ministère.

« Dans le but d’insuffler une nouvelle dynamique à l’action des Directeurs des CHU et en se référant aux évaluations et constats effectués récemment, le ministre de la Santé a décidé de mettre fin aux fonctions du Directeur général du CHU Nafissa Hamoud (ex-Parnet), Rekik Zoubir », lit-on dans le communiqué du ministère.

Rédaction d’Algérie360