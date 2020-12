Tébessa : Importantes sommes d’argent saisies par la douane

C’est dans le cadre de la lutte contre les activités de la contrebande et du crime organisé sous toutes ses formes, que les services des douanes de la wilaya de Tebessa, ont procédé dans la journée d’hier, à une très importante saisie d’une grosse somme en monnaie locale et étrangère.

Selon le communiqué des services des douanes de la wilaya de Tébessa, une somme de 640 millions de centimes et une autre de 80 000 euros, ont été saisies dans la journée d’hier, cet argent, qui dépasse largement la limite du montant en liquide autorisé, était dissimulé à l’intérieur d’un véhicule.

Une importante saisie

Cette opération qui s’est soldée par une très importante saisie, doit sa réussite à plusieurs informations qui étaient collectées par les services des douanes de la wilaya de Tébéssa, qui indiquaient qu’une importante somme d’argent se trouvait, bien cachée, au bord d’un véhicule utilitaire.

Suite à ses informations, la division mobile de l’inspection du département des douanes de la wilaya de Tébessa, s’est vite dépêchée d’établir plusieurs barrages au niveau de la wilaya. C’est finalement au niveau du carrefour qui relie la commune de Morsott, située au nord de la ville de Tébessa, à celle de Meskiana, aux frontières de la wilaya limitrophe d’Oum El Bouaghi, que le véhicule suspect sera intercepté.

Après une fouille minutieuse, les douaniers ont pu saisir la somme de 640 millions de centimes en monnaie nationale, mais également une somme estimée à 80 000 euros, ces sommes étaient minutieusement cachées au niveau des sièges arrière du véhicule.

La loi appliquée

Suite a cette découverte, et outre le fait que la somme d’argent qui dépasse la limite du montant à transporter qui est autorisée a été saisie, les services de douanes ont également procédé à la saisie du véhicule, et cela comme l’indique les lois relatives aux décaissements et aux mouvements des capitaux.

Par ailleurs, une enquête qui concerne cette affaire a été ouverte, afin de remonter jusqu’aux sources d’où peuvent provenir ces sommes d’argent.