Bureaux de changes Algérie : Les explications du ministre Benabderrahmane

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a apporté des explications le processus de mise en place des bureaux de changes de devises en Algérie.

Lors d’une séance plénière ce lundi au Conseil de la Nation, le ministre Benabderrahmane a tenu à préciser que les bureaux de changes seront destinés aux étrangers et non aux résidents algériens.

« Les bureaux de changes seront exclusivement destinés aux étrangers et non pas aux algériens (…) Dans les pays voisins, ces intermédiaires financiers ont été créés pour répondre pour les touristes », a expliqué le ministre, soulignant que c’était illégal de vendre la devise aux résidant algériens via les bureaux de changes.

Évoquant la situation des réserves de change, Benabderrahmane a rassuré qu’elles étaient plutôt « considérables, contrairement à ce qui est relayé par certains rapports internationaux ».

Selon le ministre, son secteur compte préserver ces réserves à travers les nouvelles mesures décidées, notamment la réduction de la facture de l’importation.

« Nous avons alloué un budget spécial pour le vaccin coronavirus »

D’un autre côté, le ministre Benabderrahmane a fait savoir que son département avait alloué un « budget spécial » pour l’acquisition du vaccin contre le coronavirus (Covid-19).

« Nous avons alloué un budget spécial pour le vaccin anti-covid. Rien n’est plus cher sur la santé des Algériens. L’État n’épargnera pas l’argent au détriment de la santé des citoyens », a-t-il déclaré.