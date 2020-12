Opération de rapatriement : La détresse d’un vieil homme oublié

Malgré que la compagnie nationale aérienne Air Algérie, a lancé, depuis le 23 décembre passé, un nouveau programme de rapatriement, qui va s’étendre jusqu’au 31 janvier de l’an 2021, il subsiste des ressortissants algériens bloqués à l’étranger qui s’estiment abandonnés par les autorités.

En effet, c’est le cas de ce vieil homme dont l’age avoisine les 70 ans, qui, dans une vidéo, partagée entre autres par le député Nouredine Belmedah, chargé de la communauté algérienne établie à l’étranger, le vieil homme expose sa situation précaire et sa volonté de renter chez lui en Algérie.

Le cri de détresse d’un vieil homme algérien en France

Le vieil homme, qui confie à son interlocuteur, celui qui le filme, qu’il est malentendant, affirme aussi qu’il avait déposé « deux dossiers de rapatriement, deux, pas un seul », a-t-il déclaré.

Ces dossiers qu’il avait déposés n’ont pas abouti à son rapatriement, ce qui l’a poussé a confié cette tache à une autre personne, vu qu’il se trouve trop fatigué pour effectuer lui-même un troisième déplacement jusqu’au consulat.

Le vieil homme qui parait fatigué sur la vidéo et dans une situation de précarité apparente, attend toujours qu’il soit rapatrié, il affirme à celui qui l’interroge et le filme que « Si on m’appelle, je pars. Sinon, je ne pars pas ».

En ce qui concerne celui qui filmait, il a appelé les autorités à assumer leurs responsabilités face à de tels cas qui devraient être prioritaires dans l’opération de rapatriement.

Les facilitations d’Air Algérie

La compagnie aérienne nationale avait pourtant annoncé, au cours de la semaine écoulée, des nouveautés qui devraient faciliter la tache aux ressortissants algériens bloqués à l’étranger.

En effet, Air Algérie avait lancé un site dédié spécialement à l’opération de rapatriement, ou les Algériens pourront directement vérifier s’ils figurent dans la listes des prochains rapatriés.

De son côté le sénateur d’Alger, Abdelouahab Benzaim, avait invité Air Algérie, ainsi que le ministère de l’Intérieur, à mettre à la disposition des citoyens un lien direct qui va leur éviter les déplacements répétitifs au consulat.