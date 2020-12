Maroc : L’appel à l’aide d’une femme Algérienne

C’est depuis 27 ans que cette femme Algérienne vit illégalement dans le royaume du Maroc, sans que grand monde le sache. Elle a mené son séjour d’une manière illégale, mais dans le respect des lois et des coutumes marocaines, jusqu’au jour ou elle a eu un fils, qu’elle voudrait voir obtenir la nationalité Algérienne.

Mère célibataire, cette femme n’a d’yeux que pour l’avenir de son petit fils, qu’elle voudrait voir embrasser sa famille restée en Algérie, c’est ce qu’elle affirme dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, ou éclate en pleurs en lançant un appel à l’aide aux autorités Algériennes, afin d’établir les documents nécessaires à son fils pour que ce dernier puisse rentrer dans son pays.

Un véritable cri de détresse

Mère célibataire âgée maintenant de 50 ans, cette femme vit depuis presque 30 ans, d’une manière illégale, au Maroc. Selon ses dires, la femme s’est bien intégrée, malgré sa situation qui est toujours illégale, mais c’est pour donner une chance à son fils de connaitre sa famille et ses origines qu’elle lance un appel aux autorités Algériennes.

À un certain moment de la vidéo, la femme n’a pas pu retenir ses larmes en déclarant : « Je suis bien intégrée au Maroc, rares sont les personnes qui savent que je suis Algérienne. Le problème, c’est que mon fils et moi n’avons pas de papiers. À l’ambassade d’Algérie, ils se contentent de me dire : Vous auriez dû inscrire votre fils à la naissance au consulat au lieu de l’arrondissement ».

Entre illégalité et pauvreté

La femme qui se trouve actuellement dans une situation illégale sur le sol Chérifien, souffre également de la pauvreté, vu qu’elle se trouve sans ressources pour prendre soin de son fils et de lui assurer une vie digne, ce qui ne l’a pas empêché de déclarer : « Je voudrais tellement que mon fils ait ses papiers. Qu’il puisse voir ses tantes, ses oncles et ses grands-parents. Vive Sidna (Mohammed VI, ndlr) ! Je le dis et je le répète. La politique, cela ne me regarde pas. C’est vrai que je n’ai jamais contacté les autorités marocaines. Je voudrais obtenir la nationalité marocaine. Chacun des deux pays a sa place dans mon cœur ».

Cette femme Algérienne a également affirmé qu’elle avait « brulé ses papiers pour des raisons personnelles », et qu’elle ne veut que des documents Algériens pour son fils qui va passer le BAC cette année.