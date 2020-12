« La pelouse du stade d’Oran est similaire à celle du Bernabeu », selon Karim Aouam

La Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Oran a réalisé une vidéo pour présenter de l’état d’avancement des travaux du nouveau stade de la ville d’El Bahia.

Selon les responsables, la pelouse hybride du nouveau stade de 40.000 places d’Oran, dont les travaux sont en voie d’achèvement, est fin prête pour être réceptionnée par les services concernés.

Le directeur régional du bureau d’études Bnedere ,Karim Aouam a affirmé que la pelouse est dotée d’un système d’arrosage utilisé pour la première fois dans les enceintes de football en Afrique.

À cet égard, il déclare : » « La pelouse est excellente, et elle est similaire à celle du Bernabeu (Espagne) et du Vélodrome France) et de plusieurs stades en europe », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur le site officiel de la FAF.

La réception imminente de la pelouse du stade permet de passer aux travaux de la pose de la piste d’athlétisme, confiés à la même entreprise. La piste sera bientôt importée de Suisse, et selon les dernières données, les travaux de la piste d’athlétisme devront être finalisés en l’espace d’un mois, ce qui permettra au terrain d’être utilisable.