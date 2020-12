Importation voiture : Ce qu’il faut retenir des déclarations de Ferhat Ait Ali

Le ministre de l’Industrie Ferhat Ait Ali Braham s’est exprimé, ce lundi, sur le dossier de l’importation de véhicules neufs et de moins de trois ans.

S’exprimant sur les ondes de la Radio nationale, le ministre a fait savoir que le marché des voitures n’était pas une priorité pour le Gouvernement.

« Le marché des voitures n’est pas une priorité pour le Gouvernement, d’autant plus que c’est l’industrie automobile qui constitue la priorité. On se focalise sur l’établissement d’une industrie en la matière », a-t-il ajouté.

« Des discussions avec les Allemands sont en cours pour une véritable relance de l’industrie pour les véhicules touristiques et utilitaires« , a révélé Ferhat Ait Ali.

Pas d’importation de voitures de moins de 3 ans

Le premier responsable du secteur de l’industrie en Algérie a indiqué que l’importation de véhicules d’occasion (moins de 3 ans) demeurait « inapplicable ».

« L’importation des véhicules de moins de 3 ans, n’a été ni reporté, ni même suspendu (…) L’article 110 de Loi de finances 2020 qui prévoit cette mesure n’est pas applicable sur le terrain, et a besoin d’un texte d’application », a-t-il expliqué.

« J’ai déjà expliqué les raisons qui empêchent l’importation des voitures de moins de 3 ans et comment cette dernière entrave l’économie nationale. Nous devons déterminer les priorités du pays et du citoyen, loin de l’égoïsme et de la logique », a ajouté Ferhat Ait Ali.

180 dossiers de candidature pour l’importation de véhicules neufs

Ferhat Ait Ali a également fait savoir que son département avait reçu 180 dossiers de candidature de concessionnaires pour l’importation de véhicules neufs.

« Les services du ministère ont reçu 180 demandes d’importation des véhicules, mais la majorité de ces dossiers ne peut être concrétisée car ils sont incomplets et ne répondant pas aux exigences du cahier des charges pour les concessionnaires automobiles », a-t-il precisé.