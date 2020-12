France : Meurtre au sein d’un couple d’origine Algérienne

Bien inséré socialement, ce couple menait une vie bien rangée, et avait même une petite fille âgée de 2 ans. Aucun antécédent auprès des services de police. Aucune plainte ou main courante. Aucun signe de violences conjugales. Et pourtant le drame est survenu.

Tout a commencé par un coup de fil pour les secours, à l’autre bout du fil il y avait cet homme d’origine algérienne qui affirme qu’il vient de poignarder sa conjointe à leur domicile situé rue Rabelais, dans l’hypercentre de Saint-Étienne.

Tout portait à croire que ce couple d'origine algérienne été bien intégré socialement, l'homme n'était pas connu défavorablement de la justice pour aucun ancien délit, et la femme ne s'est jamais plainte pour une quelconque violence conjugale qu'elle aurait subi de la part de son mari, et pourtant ce dimanche 27 décembre après le coup de fil passé à 14.30, en plus des secours, ce ne sont pas moins de 9 voitures de police qui sont envoyées sur les lieux.

La constatation du décès de la femme a été directement faite. Deux coups de poignard dans le cœur. En ce qui concerne l’homme, il est directement admis à l’hôpital après avoir essayé de mettre fin à sa vie en s’infligeant des blessures au niveau du cou et du torse. Une tentative qui échoue vu que les blessures sont jugées superficielle.

Il a été ensuite transféré et placé en garde à vue. C’est au pôle criminel de la DDSP (Direction Départementale de la Sécurité Publique) que revient la charge d’élucider cette affaire, et d’établir les motifs de ce meurtre qui restent mystérieux pour le moment.

Comme souligné plus haut, le couple d’origine algérienne avait une petite fille de deux ans, cette dernière était présente dans l’appartement au moment des faits, et elle aurait même assisté au drame lorsque son propre père ôtait la vie à sa maman.

Cette petite fille a été placée chez des parents proches après toute cette odieuse affaire.