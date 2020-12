ENIEM Tizi Ouzou : Ait Ali opte pour un plan de relance durable

Le ministre de l’Industrie Ferhat Ait Ali s’est exprimé ce lundi 28 décembre sur la question des entreprises nationales en situation de crise financière, notamment le cas de l’ENIEM de Tizi Ouzou.

Lors de son intervention sir les ondes de la Radio nationale, le ministre a indiqué que la nouvelle approche du gouvernement consiste à une relance durable de ces Entreprises nationales, soufrant de difficultés financières.

Selon l’intervenant, ce plan relance concernera la gestion et la productivité de ces groupes, et non pas « un sauvetage conjoncturel ».

Un plan de relance pour l’ENIEM de Tizi Ouzou

Concernant le cas de l’Entreprise nationale de l’industrie électroménagère, Eniem, de Tizi Ouzou, Ait Ali a annoncé que son département dévoilera, dans une semaine, son plan pour résoudre la crise de cette entreprise.

Rappelons ici que l’ENIEM de Tizi Ouzou a connu ces derniers jours, une crise financière ayant conduit son administration à annoncer un mois d’arrêt technique. Une décision largement contestée par les travailleurs en observant plusieurs actions de contestation.

Selon le même responsable, le ministère de l’Industrie avait demandé à la Direction de l’ENIEM de proposer un plan de relance.

Cependant, ce qui a été proposé n’est pas valable, car il s’agit d’une proposition circonstancielle pour un sauvetage uniquement financier, sans résoudre complètement le problème.

Pour Ait Ali, le problème que vit l’ENIEM est le même pour plusieurs autres groupes industriels publics.

D’ailleurs, continu le ministre, les banques deviennent de plus en plus réticentes quant au financement de ces groupes, d’autant que leurs capitaux sont risqués.