Un bébé de 30 mois intoxiqué au cannabis à Sétif

De plus en plus de gens sont touchés par les désastreuses répercussions directes et indirectes dues à la consommation de la drogue, mais outre que dans ses consommateurs qui y sont avertis, la drogue peut également parfois faire des victimes collatérales.

En effet, c’est dans la wilaya de Sétif qu’un enfant de 30 mois a failli perdre la vie, après avoir avalé du cannabis, l’enfant en question est actuellement à l’hôpital, sous surveillance médicale, au service de pédiatrie du pôle pédiatrique Deradji-Bouattoura relevant du CHU Sâadna-Abdenour de Sétif.

L’enfant a été admis dans un état critique

Selon nos confrères du quotidien Liberté, l’enfant en question, qui a été admis au service de pédiatrie du pôle pédiatrique Deradji-Bouattoura relevant du CHU Sâadna-Abdenour de Sétif, a été d’abord évacué en urgence vers l’hôpital de Sétif.

En effet, et après avoir avalé une boulette de kif traité, que le père aurait laissé trainer dans la maison, le bébé s’est vite été pris par des convulsions qui ont surement alerté les parents, ces derniers l’ont évacué en urgence vers le service de pédiatrie du pôle pédiatrique Deradji-Bouattoura du CHU Sâadna-Abdenour de Sétif, ou il est arrivé dans un état comateux.

L’état du bébé s’est stabilisé

Les analyses de l’enfant qui est toujours sous surveillance, ont montré une intoxication au cannabis qui est due à la présence d’une substance psycho-active dans le sang. En outre, et selon les sources médicales, la santé du bébé d’à peine 30 mois est désormais dans un état stable.