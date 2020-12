Trois détenus d’opinion entament une grève de la faim

Le Comité National pour la Libération des Détenus (CNLD), a annoncé que trois détenus d’opinions ont entamés aujourd’hui le 27 décembre une grève la faim.

Selon la même sources, il s’agit de Mohamed Tadjadit, Noureddine Khimoud et Abdelhak Ben Rahmani. Cette grève de la faim intervient pour dénoncer la décision du prolongement de la durée du mandat de dépôt des trois jeunes par le juge d’instruction du tribunal de Bab El Oued (Bainem).

Les deux détenus Mohamed Tadjadit et Noureddine Khimoud sont en prison à El-Harrach depuis le 27 août dernier, ils sont poursuivis pour dix chefs d’accusation dont “publications pouvant porter atteinte à l’unité nationale”, “outrage à corps constitué”, “atteinte à la personne du président”, “atteinte à la sécurité et à l’unité du pays”, et “exposition de la vie d’autrui au danger en incitant à un rassemblement pendant la période du confinement”.

Ben Rahmani Abdelhak (surnommé Merouane) est placé sous mandat de dépôt, octobre dernier, après présentation devant le procureur, suite à un mandat d’amener. Ben Rahmani Abdelhak est poursuivi lui aussi dans le même dossier que Mohamed Tadjadit et Noureddine Khimoud (Nadjib Miliano) et avec les mêmes accusations.