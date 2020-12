Said Sadi s’exprime sur le retour de Nezzar

L’ancien président du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD), Said Sadi s’est exprimé, ce dimanche, sur l’affaire du retour du général Khaled Nezzar en Algérie.

Dans une contribution publiée sur son compte Facebook, l’ancien leader du RCD a évoqué l’affaire du retour de Khaled Nezzar et l’hospitalisation de l’ancien patron du DRS, Mohammed mediene, alias général Toufik.

« Le général Khaled Nezzar vient de retrouver l’Algérie de façon aussi mystérieuse qu’il fut obligé de la quitter. Des indices annoncent qu’un autre officier, le général Médiène, serait sur la voie d’être élargi pour des raisons aussi opaques que celles qui ont provoqué son internement », a-t-il écrit.

Said Sadi a estimé, dans sa contribution, que la justice pourrait blanchir certains personnages, faisant référence à la réouverture du procès du général Toufik et au retour de Nezzar.

« On peut supposer que la justice qui fut activée par Gaïd Salah pour éliminer ses adversaires se soumettra avec la même docilité devant les nouvelles instructions qui pourraient blanchir des personnages qui furent ses victimes hier encore », a estimé Said Sadi.

« D’un point de vue protocolaire, le rétropédalage va être problématique. Politiquement, les affidés de l’ancien clan se tiennent le ventre et essaient de deviner le sens du vent (…) Il y a peu de chance de les voir spontanément dédier leurs concours vers une vision en phase avec les mutations politiques, sociales et culturelles qui agitent la scène algérienne et les considérations géopolitiques qui bouleversent notre environnement immédiat », a-t-il ajouté.

Le général Toufik en convalescence en dehors de la prison

Jeudi dernier, Me Ksentini, avocat du général Toufik avait révélé que son client se trouve en convalescence en dehors de la prison, depuis plus de 3 mois.

« Le général Toufik se trouve depuis trois mois dans une clinique militaire à l’extérieur de la prison, en convalescence après avoir subi une opération chirurgicale », avait-il déclaré au journal « Asharq Al-Awsat ».