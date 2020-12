Réveillon 2021 : La Tunisie prend de nouvelles mesures

Face aux nouvelles données qui concernent le nouveau coronavirus Covid-19, et à l’approche de la veille du nouvel an, la Tunisie s’est décidée de prendre les choses en mains, et d’instaurer des nouvelles restrictions relatives à l’accès à son territoire.

En effet, même si les frontières de l’État tunisien qui sont ouvertes depuis le 27 juin dernier, ne seront pas fermées, il y aura quand même des changements notables pour ceux qui voudront visiter le pays touristique durant les prochains jours.

Plusieurs mesures préventives

L’apparition de la nouvelle couche du Coronavirus a poussé plusieurs pays à prendre leur distance vis-à-vis du royaume uni, plusieurs pays ont même suspendu les vols en provenance de ce pays.

C’est dans ce sillage, mais aussi, sans doute, en préparation aux fêtes du nouvel an, que la Tunisie, par le biais de son ministère de la Santé, a annoncé plusieurs mesures qui visent à se prémunir de tout nouvel élan de la propagation du virus.

En effet, les passagers qui souhaitent visiter la Tunisie, au départ de pays ou la nouvelle souche n’a pas encore été déclarée, sont tenus de présenter un test PCR négatif qui daterait d’au moins 72 h avant la date de leur départ. Une durée de confinement obligatoire y est également imposée, une période de 14 jours, qu’ils doivent passer soit dans leur propre domicile en Tunisie ou bien dans les établissements hôteliers dédiés à leur accueil.

Si des symptômes apparaissent, un nouveau test doit être effectué. Cependant, si aucun symptôme ne fait son apparition, les voyageurs peuvent effectuer eux même un autre test PCR à leurs frais dés le 7ᵉ jour et quitter leur confinement.

Des mesures spéciale contre la nouvelle souche

En ce qui concerne les voyageurs qui entrent en Tunisie en provenance de pays ou la nouvelle souche est déjà apparue, ils doivent, en plus de présenter un test PCR négatif datant d’au moins 72 h avant leur départ, subir également un test antigénique.

Si le test est positif, les voyageurs seront confinés dans des centres d’isolement, et s’il est négatifs ils doivent respecter une période de confinement de 14 jours dans des hôtels dédiés à cet effet.