Opération de rapatriement : Les nouvelles propositions du sénateur Bennzaïm

25 000 algériens attendent encore d’être rapatriés. C’est pour cette raison qu’une nouvelle opération de rapatriement a été lancée par la compagnie aérienne nationale Air Algérie, le 23 décembre passé, mais apparemment cela n’est pas assez suffisant pour satisfaire les ressortissants algériens qui émettent toujours des critiques.

Très actif dans le dossier du rapatriement, le sénateur d’Alger, monsieur Abdelouahab Benzaim, a encore une fois exposé des nouvelles propositions qui pourraient améliorer le déroulement l’opération de rapatriement, et faciliter la procédure aux ressortissants algériens qui souhaitent rejoindre leur pays.

La nouvelle proposition de Benzaim

Malgré que la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, avait lancé un site spécialement dédié à l’opération de rapatriement, dans le but de faciliter les procédures, ces dernières sont toujours pointées du doigt par les Algériens encore bloqué à l’étranger, qui souhaitent encore plus de transparence dans cette affaire.

C’est dans ce contexte que vient le sénateur d’Alger, Abdelouahab Benzaim, annoncer des nouvelles propositions, ce 27 décembre, après avoir été très actif dans les derniers jours, toujours dans ce dossier d’algériens bloqués à l’étranger.

D’aprés Benzaim, il faudrait créer une plateforme numérique, qui permettrait aux citoyens de s’inscrire dans les listes de rapatriement, et qui serait comme un lien entre le ressortissant algérien et son consulat, et ce afin d’éviter tout déplacement pour ceux qui désirent se faire rapatrier. Cette proposition vient après le lacement par Air Algérie, du site qui permet au voyageurs de voir si leur nom figure dans les listes de rapatriement, une initiative saluée par le sénateur.

D’autres propositions

D’un autre côté, le sénateur à également proposé à Air Algérie de faciliter l’opération de rapatriement, et ce en publiant de façon quotidienne le programme de ses vol pour la journée.

Enfin, Benzaim, à également invité le ministère de l’Intérieur à mettre un lien direct à la disposition des ressortissants qui souhaitent se faire rapatrier, et ce afin d’éviter tout déplacement et toute médiation.