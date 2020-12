La pandémie Coronavirus ne sera pas la dernière, prévient l’OMS

La pandémie provoquée par le coronavirus ne sera pas la dernière et les tentatives pour améliorer la santé humaine sont « vouées à l’échec » si on ne s’attaque pas au changement climatique et au bien-être animal, c’est ce qu’a déclaré le patron de l’OMS.

Tedros Adhanom Ghebreyesus directeur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), espère que la pandémie de Covid-19 soit davantage qu’un simple avertissement et qu’elle permette de mettre en place des protocoles de santé destinés à faire face aux virus à venir.

À cet égard, Tedros Adhanom Ghebreyesus a rappelé que la pandémie de coronavirus ne sera pas la dernière en soulignant la nécessité de renforcer les capacités de santé publique pour éviter, détecter et limiter les urgences sanitaires.

Dans un message vidéo posté aujourd’hui, le patron de l’OMS a condamné aussi l’engrenage « dangereusement myope » qui consiste à dépenser de l’argent sans compter lorsque flambe une épidémie mais à ne rien faire pour se préparer à la prochaine.

« Pendant trop longtemps, le monde a fonctionné selon un cycle de panique et de négligences », a-t-il déclaré. « Nous jetons de l’argent sur une épidémie et quand elle est terminée, nous l’oublions et ne faisons rien pour empêcher la suivante », a déploré Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il estime que si les nombreux avertissements avaient été entendus, la crise du coronavirus n’aurait pas pris de cours les autorités sanitaires des pays frappés par l’épidémie.