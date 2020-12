Indice de prospérité 2020 : L’Algérie très mal classée

C’est sur 167 pays à travers le monde, que le « l’indice de prospérité Legatum » a attribué à l’Algérie une place en bas du classement, derrière même ses voisins, le Maroc et la Tunisie.

En effet, selon le dernier classement global de l’indice de prospérité (The Legatum Prosperity Index), publié récemment par l’institut britannique Legatum, L’Algérie occupe la 108ᵉ place sur 167 pays, ce qui la place parmi les derniers pays au monde en termes de prospérité.

Douze critères de base

Le Legatum Institute, un think-tank indépendant basé à Londres, se base pour établir son indice de prospérité sur 12 critères, qui sont la sécurité, la liberté des personnes, la gouvernance, le capital social, le climat d’investissement, la situation des entreprises, l’accès au marché et à l’infrastructure, la qualité économique, les conditions de vie, la santé, l’éducation et l’environnement.

L’Algérie possède une mauvaise place dans presque chacun des critères, ce qui lui a conféré une place au fond du classement global. L’Algérie est par exemple, classé 142e en libertés individuelles, 134e dans l’environnement de l’investissement et en qualité économique, et 129e en capital social.

Le pays a été également classé en 152e place en ce qui concerne l’environnement naturel, et à la 132ᵉ place en conditions d’entreprises, mais également, et respectivement en 71ᵉ, 83ᵉ, et 82ᵉ places en ce qui concerne les conditions de vie, la santé et enfin, l’éducation.

Le seul classement ou l’Algérie avait fait un résultat moyen était le classement qui concernait la sécurité, ou elle avait pu se classer 53ᵉ, toujours sur 167 pays.

La France et les pays arabes

Tout en haut du classement on croise les pays scandinaves, le Danemark 1er, la Norvège 2ᵉ, mais aussi la suisse, qui s’est classé 3ᵉ.

En ce qui concerne la France, elle est classée en 22ᵉ place, derrière les états unis et le Japon, qui occupent la 18ᵉ et la 19ᵉ place, et la Chine, qui s’est classée 20ᵉ.

Quant à nos voisins tunisiens, ils sont classés 95ᵉ rang du classement global de l’indice de prospérité, reculant de 22 places comparée au classement de l’année 2009, en ce qui concerne le Maroc, il a gagné 4 place, en se classant 96ᵉ, alors qu’il occupait la 100ᵉ place en 2010.

Dans le cas des pays arabes, on peut citer la Jordanie 86ᵉ, l’Irak 137ᵉ, le Yémen 165ᵉ, mais également les Émirats arabes unis qui sont à la 42ᵉ place, ce qui en fait le premier pays arabe dans ce classement.