Hommage à Abane Ramdan, assassiné le 27 décembre 1957

Il y a soixante-trois ans, le 27 décembre 1957, l’assassinat d’Abane Ramdane, figure historique de l’indépendance Algérienne, et l’architecte de la révolution du 01 novembre.

Il y a des hommes et des dates inoubliables. Des hommes qui ont fait l’histoire et les dates qui sont inhérentes à leur naissance ou à leur disparition sont une occasion non seulement pour leur rendre hommage, mais aussi et surtout afin de revenir sur leur apport à l’histoire et aux événements décisifs ayant conduit l’Algérie à arracher son indépendance après des sacrifices incommensurables consentis par les martyrs et les moudjahidine.

Ramdane Abane, né le 10 juin 1920 à Azouza dans la commune de Larbaâ Nath Irathen dans la wilaya de Tizi Ouzou , et mort assassiné le 27 décembre 1957 à Tétouan au Maroc, est un militant politique et révolutionnaire , ayant joué un rôle clé dans l’organisation de la lutte indépendantiste lors de la guerre d’Algérie.

Le défunt Abane Ramdane, une des principales figures de la Guerre de libération nationale (1954-1962) a lutté « de toutes ses forces » contre la division pour réaliser « l’union sacrée » qui aboutira au déclenchement de la révolution.

Abane Ramdane a su regrouper et unir au sein du FLN l’ensemble des courants politiques pour lutter contre la domination française. Principal organisateur du congrès de la Soummam, il trace les grandes lignes du mouvement révolutionnaire consistant à créer un État dans lequel l’élément politique l’emporte sur l’élément militaire, et a opté pour le pluralisme politique.

La réussite du Congrès de la Soummam a été « de facto » celle de Abane dont « le leitmotiv a été l’unité dans le combat, laquelle passait par l’élargissement et l’ouverture de la base militante et combattante du FLN à toutes les forces nationales anticolonialistes.

Remarquable dirigeant au sein du Front de libération nationale (FLN), Abane Ramdane, a également été à l’origine de la création de plusieurs organisations, dont l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et la Fédération de France du FLN, a-t-il rappelé, mettant aussi en exergue son rôle dans la tenue du Congrès de la Soummam en 1956.

Attiré au Maroc dans un guet-apens monté, Abane Ramdane atterrit à Tétouan le 26 décembre 1957. Il pense venir participer à une délégation devant rencontrer le roi du Maroc Mohamed V afin de faciliter l’action en territoire marocain des révolutionnaires algériens engagés dans une guerre de libération contre la France depuis le 1er novembre 1954. Quelques heures plus tard, il gît sans vie sur le sol d’une ferme isolée, étranglé. Ainsi se termine la vie de l’ « architecte de la révolution », alors sur le point de devenir dans les faits le n°1 du FLN.