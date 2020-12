Dévaluation du Dinar : Baisse record de l’allocation touristique

La dévaluation du Dinar sur le marché officiel, en plus de pénaliser les bourses, voilà qu’elle fait aussi chuter le montant de l’allocation touristique annuelle qui est réservée aux Algériens qui veulent voyager à l’étranger.

En effet, après s’être élevée à un montant de 150 Euros, le montant de l’allocation touristique accordée aux touristes algériens se voit descendue à 93 Euros seulement, à un moment où le taux de change du dinar est tombé au plus bas niveau au marché officiel.

Une baisse record

C’est Ahmed Zaghdar, le chef de La Commission des Finances et du Budget à l’Assemblée populaire nationale, qui a révélé, par le biais du journal arabophone Al Chourouk, qu’à avec le retour à la norme du transport aérien à l’étranger, mais aussi avec l’arrivée du vaccin et les prémices d’un retour à la norme, il y a eu une forte baisse de la valeur de l’allocation touristique, qui s’élevait à 150 euros et qui a été réévaluée à 93 euros.

L’allocation touristique accordée aux algériens connait donc une baisse record, après avoir été fixée à un montant de 15 000 Dinars, ce qui fait qu’elle devient plus maigre encore, vu que 93 euros est très peu comparé aux sommes que peut dépenser une personne qui se déplacera à l’étranger.

Se tourner au marché noir

Face à cette baisse conséquente de l’allocation touristique, les Algériens ne pourront que se tourner encore une fois vers le marché noir, qui puise dans ce genre de cas les raisons de sa survie.

En effet, les Algériens désirant passer quelques jours à l’étranger, seront contraints de faire le bonheur des cambistes et des gros échangeurs de devises encore une fois, en attendant que des mesures soient prises pour augmenter cette allocation.

Par ailleurs, un rapport sur la politique financière et monétaire en Algérie, sera présenté au gouverneur de la Banque d’Algérie par la Commission des Finances et du budget de l’Assemblée nationale populaire, au début de l’année 2021, et ce afin d’apporter des explications sur les prochaines réformes bancaires.