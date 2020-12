Débit internet : Vers l’acquisition d’un quatrième câble sous-marin

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a indiqué que le gouvernement actuel a décidé de lancer un vaste chantier visant à arrimer le pays au numérique.

Ammar Belhimer, a affirmé que « tout repose de nos jours sur le numérique et le digital. C’est pour cela que le numérique constitue la passerelle vers l’Algérie nouvelle’, révélant dans ce contexte que le gouvernement vient de décider l’acquisition d’un quatrième câble sous-marin en provenance d’Europe, pour augmenter le débit de l’Internet et sa généralisation en Algérie.

Dans le même sujet, Ammar Belihmmer affirme que ce plan d’action du gouvernement vise également à « encourager la création et la promotion de start-up activant dans le domaine des TIC et dans le monde du numérique et du digital ».

À cet égard, Ammar Belhimer, a indiqué que la plupart des chantiers lancés par son département dans le cadre de la réforme du secteur de la Communication sont « bien avancés ».