Les principaux événements de la journée du 27 décembre 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 392 nouvelles contaminations au Covid-19 et 6 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 98249, celui des décès à 2728, alors que le total des patients guéris passe à 65862.

Voici les principaux événements de journée du dimanche 27 décembre :

… lire la suite

Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, s’est exprimé sur la situation de la liberté de la presse en Algérie... lire la suite

Le président de l’Association algérienne de protection et d’orientation du consommateur et de son environnement (Apoce), a alerté, ce dimanche, sur l’utilisation d’un vaccin interdit par certains éleveurs de poulet… lire la suite

Condamné à 20 ans de réclusion criminelle par contumace, le général-major à la retraite et ancien ministre de la Défense, Khaled Nezzar, aurait été blanchi par la justice militaire… lire la suite

L’ancien président du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD), Said Sadi s’est exprimé, ce dimanche, sur l’affaire du retour du général Khaled Nezzar en Algérie… lire la suite

Le laboratoire pharmaceutique suédo-britannique AstraZeneca a indiqué, ce dimanche, avoir trouvé « la formule gagnante » pour son vaccin contre le coronavirus (Covid-19)… lire la suite

25 000 algériens attendent encore d’être rapatriés. C’est pour cette raison qu’une nouvelle opération de rapatriement a été lancée par la compagnie aérienne nationale Air Algérie, le 23 décembre passé, mais apparemment cela n’est pas assez suffisant pour satisfaire les ressortissants algériens qui émettent toujours des critiques… lire la suite

Fin de vol pour la bande de crime organisée baptisée par ses membres « Toyor Al Janah », avec un atterrissage tout en douleur, vu les 8 ans de prison annoncées pour tous les membres de la bande qui a traumatisé les habitants de la wilaya de Annaba … lire la suite

… lire la suite

… lire la suite

… lire la suite

C’est sur 167 pays à travers le monde, que le « l’indice de prospérité Legatum » a attribué à l’Algérie une place en bas du classement, derrière même ses voisins, le Maroc et la Tunisie... lire la suite

… lire la suite

Le nom du président déchu Abdelaziz Bouteflika est cité, à maintes reprises lors du procès en appel de Nachinach Zoulikha (madame Maya), qui s’est ouvert hier samedi 26 décembre à la cour de Tipasa… lire la suite

Face aux nouvelles données qui concernent le nouveau coronavirus Covid-19, et à l’approche de la veille du nouvel an, la Tunisie s’est décidée de prendre les choses en mains, et d’instaurer des… lire la suite

Le ministère de l’Intérieur a dévoilé ce dimanche 27 décembre, les liens des plateformes numériques dédiées au retrait à distance des documents d’état civil… lire la suite

… lire la suite

… lire la suite

… lire la suite

De plus en plus de gens sont touchés par les désastreuses répercussions directes et indirectes dues à la consommation de la drogue, mais outre que dans ses consommateurs qui y sont avertis, la drogue peut également parfois faire des victimes collatérales… lire la suite

… lire la suite

Bloqués depuis le début de la pandémie au Tchad, les 21 ressortissants algériens ont fini par lancer un cri de détresse, la semaine passée, après plusieurs mois sans le moindre signe d’une opération de rapatriement au départ de N’Djamena… lire la suite

La secrétaire générale du parti des travailleurs Louisa Hanoune est revenue, hier samedi 26 décembre, sur la gestion des pouvoirs public de la crise sanitaire du coronavirus… lire la suite

… lire la suite

La dévaluation du Dinar sur le marché officiel, en plus de pénaliser les bourses, voilà qu’elle fait aussi chuter le montant de l’allocation touristique annuelle qui est réservée aux Algériens qui veulent voyager à l’étranger… lire la suite

Le CR Belouizdad a pris une sérieuse option dans la perspective d’une qualification aux dépens des Kenyans du FC Gor Mahia, après les avoir atomisés (6-0), en match aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions, disputé… lire la suite

Le ministre de la Poste et des Télécommunications Brahim Boumzar a annoncé, ce dimanche 27 décembre, une nette amélioration dans le débit internet et du réseau téléphonique, dans les... lire la suite