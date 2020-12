Oran : Démantèlement d’un réseau international de trafic de drogues 

Les éléments de la sûreté de wilaya d’Oran ont réussi à démanteler un réseau criminel international de trafic de drogues et à saisir une importante quantité de drogues.

Selon les informations rapportées par la cellule de communication de la sûreté de wilaya d’Oran, ce jeudi, 24 décembre, les services de sécurité ont réussi à démanteler un réseau criminel spécialisé dans le trafic international de drogues (résine de cannabis pure et cocaïne), le transport, le stockage et la livraison de stupéfiants.

Les éléments de la Brigade de Recherches et d’investigations (BRI), relevant du service de wilaya de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Oran, ont interpellé trois (3) personnes, dont les âges varient entre 25 et 36 ans, pour leur implication dans cette affaire.

Lors de cette opération, les services de la sûreté de la même wilaya ont saisi une importante quantité de cocaïne et de cannabis. En effet, pas moins de 400 grammes de cocaïne et plus de 52 kilos de résine de cannabis ont été saisis, ainsi que la somme de 570.000 DA et 100 euros issus des revenus de ce trafic.

Les services de la sécurité ont également procédé à la saisie de trois (3) véhicules utilisés pour transporter et livrer la marchandise, deux (2) ordinateurs, ainsi que sept (7) téléphones mobiles.

Selon la même source, cette enquête a été menée grâce à l’exploitation d’informations parvenues aux services de sécurité, concernant un réseau criminel qui utilise un logement à la cité Akid-Lotfi comme repaire.

« Les mis en cause seront présentés devant la justice, pour les chefs d’accusation retenus à leur encontre, après l’accomplissement des procédures d’usage », a encore indiqué la même source.