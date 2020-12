Nouvelle souche du Coronavirus : Un premier cas détecté en France 

Un peu plus d’une semaine après l’apparition de la nouvelle souche du Coronavirus (Covid-19), un premier cas a été détecté en France ce vendredi, 25 décembre.

Le premier cas de la nouvelle variante de la Covid-19 a été repéré en France, en effet, le Ministère français des Solidarités et de la Santé a indiqué, ce vendredi, 25 décembre, avoir enregistré un cas positif à la nouvelle souche du Coronavirus (Covid-19), découverte il y a un peu plus d’une semaine au Royaume-Uni.

Ce premier cas français a été repéré dans la ville de Tours, dans le département d’Indre-et-Loire, il est rentré de Londres le 19 décembre passé et il a été pris en charge par le CHRU de Tours avant que le Centre National de Référence des virus et infections respiratoires ne confirme la nouvelle variante du Coronavirus.

« Il s’agit d’un homme de nationalité française résident en Angleterre », a indiqué le communiqué des autorités sanitaires françaises, soulignant que l’individu en question est asymptomatique et se porte bien, et qu’il a été placé en isolement à son domicile.

Aussitôt, « les autorités sanitaires ont procédé au contact-tracing des professionnels de santé ayant pris en charge le patient et à la recherche de ses personnes contacts à risque, pour procéder à leur mise en isolement strict », a rajouté la même source en précisant que « plusieurs prélèvements positifs pouvant faire évoquer le variant VOC 202012/01 sont en cours de séquençage ».

Une nouvelle souche du Coronavirus découverte au Royaume-Uni

Le 14 décembre dernier, le Royaume-Uni avait annoncé qu’ « une nouvelle version mutée du Coronavirus (Covid-19) avait été découverte sur son territoire ». La nouvelle variante SARS-CoV-2, baptisée VUI-202012/01 (pour Variant Under Investigation, année 2020, mois 12, variant 01), renferme un nombre plus important de mutations que la plupart des autres variantes et compte trois (3) changements dans la séquence génétique codant la protéine spike (spicule).

Le Ministre de la Santé britannique avait tiré la sonnette d’alarme concernant cette nouvelle variante du Coronavirus en affirmant qu’ « elle était hors de contrôle », cependant, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait assuré que « la situation n’est pas hors de contrôle », même si « le virus est devenu un peu plus efficace en matière de propagation, il peut être arrêté ».