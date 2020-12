Nouvelle souche du Coronavirus : Quatre cas enregistrés en Espagne

L’Espagne a recensé quatre (4) cas testés positifs à la nouvelle souche du Coronavirus (Covid-19), récemment découverte au Royaume-Uni.

La capitale espagnole Madrid a enregistré ses premières contaminations par la nouvelle variante du Coronavirus (Covid-19), ce samedi, 26 décembre, comme l’a annoncé le responsable de la Santé publique de Madrid, Antonio Zapatero, lors d’une conférence de presse, soulignant que ces quatre (4) personnes sont arrivées récemment du Royaume-Uni.

« Les patients ne sont pas gravement malades, nous savons que cette souche se transmet plus facilement mais elle ne provoque pas de cas plus sévères de la maladie », a indiqué le même responsable en affirmant qu’ « il n’y a pas besoin de s’alarmer ».

Un premier cas détecté en France

Le Ministère français des Solidarités et de la Santé avait indiqué, ce vendredi, 25 décembre, avoir enregistré un cas positif à la nouvelle souche du Coronavirus (Covid-19) dans la ville de Tours, dans le département d’Indre-et-Loire. Ce dernier, arrivé de Londres le 19 décembre passé, a été placé en isolement à son domicile et n’a présenté aucun symptôme.

Rappelons que le 14 décembre dernier, le Royaume-Uni avait annoncé qu’ « une nouvelle version mutée du Coronavirus (Covid-19) avait été découverte sur son territoire ». La nouvelle variante SARS-CoV-2, baptisée VUI-202012/01 (pour Variant Under Investigation, année 2020, mois 12, variant 01), renferme un nombre plus important de mutations que la plupart des autres variantes et compte trois (3) changements dans la séquence génétique codant la protéine spike (spicule).