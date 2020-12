La nouvelle souche du Coronavirus se propage en Europe 

Plusieurs pays européens, à l’instar de la France, l’Espagne, l’Allemagne ou encore la Belgique, ont enregistré des contaminations à la nouvelle variante du Coronavirus, récemment apparue au Royaume-Uni.

Malgré la fermeture des frontières et la suspension des liaisons aériennes avec le Royaume-Uni, plusieurs pays européens ont enregistré des cas positifs à la nouvelle variante du Coronavirus (Covid-19).

Après la France qui a détecté son premier cas ce vendredi, et l’Espagne qui a recensé quatre (4) cas positifs au mutant britannique, l’Allemagne a détecté un cas à l’aéroport de Francfort, il s’agit d’une femme arrivée de Londres qui a été testée positive à sa descente de l’avion avant de développer des symptômes le lendemain.

En Italie, six (6) personnes en provenance de Londres ont été testés positives à la nouvelle souche de la Covid-19, portant à dix (10) le nombre total de cas recensé dans le pays depuis l’apparition de ce nouveau mutant.

De son côté, la Belgique a fait état de quatre (4) contaminations à la nouvelle souche britannique. La Suède a également fait savoir que son premier cas de contamination par cette nouvelle variante a été détecté sur une personne en provenance du Royaume-Uni.

Rappelons que le 14 décembre dernier, le Royaume-Uni avait annoncé qu’ « une nouvelle version mutée du Coronavirus (Covid-19) avait été découverte sur son territoire ».

La nouvelle variante SARS-CoV-2, baptisée VUI-202012/01 (pour Variant Under Investigation, année 2020, mois 12, variant 01), renferme un nombre plus important de mutations que la plupart des autres variantes et compte trois (3) changements dans la séquence génétique codant la protéine spike (spicule).

De nouvelles variantes détectées en Afrique

L’Afrique du Sud a affirmé avoir détecté une autre variante du Coronavirus, similaire à celle découverte au Royaume-Uni. Cependant, le Ministre de la Santé Zwelini Mkhize a indiqué, jeudi passé, qu’ « il n’y avait pas d’éléments prouvant qu’il provoque une forme plus grave de la maladie ou une mortalité accrue que la variante britannique ou n’importe laquelle des mutations identifiées dans le monde ».

Au Nigeria, une autre variante, différente de celle détectée en Afrique du Sud, a été signalée. Identifiée par le Professeur Christian Happi, cette dernière « partage certaines mutations avec sa cousine britannique », mais aucun lien n’a été établi avec l’accélération des contaminations, selon le même chercheur.