Le ministre de la Santé, de la Réforme hospitalière et de la Population, Abdarhamne Benbouzid, a confirmé que son secteur s’emploie à fournir le vaccin contre le Coronavirus à temps et dans les plus brefs délais.

Le Premier responsable du secteur de la Santé affirme que le ministère travaille en coordination avec d’autres secteurs pour obtenir le vaccin, qui sera prêt en janvier 2021, comme l’a ordonné le Chef de l’État Abdelmadjid Tebboune.

Abdarhmane Benbouzid a indiqué aujourd’hui, samedi, que le pays va surmonter l’étape difficile qui a eu un grand impact sur la vie sociale et économique sur l’ensemble du territoire national.

Benbouzid a réaffirmé à cet égard que l’État n’a ménagé aucun effort pour développer le secteur de la santé et le pourvoir financièrement.