Alger : Arrestation d’un groupe de criminels pour dénonciation de crimes fictifs  

Les services de la Sûreté de la wilaya d’Alger ont réussi a démantelé un groupe criminel pour dénonciation de crimes fictifs, usage de faux documents administratifs et incitation au faux témoignage.

Dans un communiqué rendu public hier, et relayé par l’Agence officielle, les services de la Sûreté de la wilaya d’Alger ont indiqué avoir « arrêté deux individus pour association de malfaiteurs pour dénoncer des crimes fictifs, usage de faux documents administratifs et incitation au faux témoignage ».

Selon la même source, l’enquête a débuté après une plainte déposée par un citoyen auprès des services de la Sûreté de la circonscription administrative de Bouzaréah, dénonçant deux individus, à bord d’un véhicule touristique, qui l’auraient agressé et volé à El Biar, dans les hauteurs d’Alger.

La prétendue victime avait également souligné que l’un de ses agresseurs s’était fait passer pour un policier, avec un gilet de la Sûreté nationale et un talkie-walkie à la main, et qu’il lui avait volé son téléphone et la somme de 1500 DA. Le plaignant a précisé que l’un des deux malfaiteurs avait laissé un sac en plastique derrière lui.

Deux jours plus tard, deux autres individus se sont présentés auprès des mêmes services de Sûreté pour déposer des plaintes similaires.

« La plainte était infondée »

Les éléments de la police ont entamé leurs investigations et ont retrouvé le sac, cité par le premier plaignant, à l’intérieur duquel se trouvait un pistolet en plastique, un gilet noir, une lampe torche, une balle réelle, de fausses menottes et une pièce d’identité.

Les recherches approfondies et la collecte des données scientifiques et techniques ont révélé que le premier plaignant n’avait pas été agressé ou volé, et que sa plainte été infondée.

En effet, c’était un plan monté avec ses acolytes pour impliquer un individu qui leur avait volé la somme de 90 millions de centimes. Les mis en cause ont été présentés devant les juridictions territorialement compétentes, après parachèvement de toutes les mesures juridiques, a conclu le même communiqué.