Alerte Météo : Les pluies et les chutes de neige se poursuivent dans plusieurs wilayas 

Dans son bulletin de ce samedi, 26 décembre, l’Office National de la Météorologie (ONM) a mis en garde contre des averses de pluies et des chutes de neige qui vont se poursuivre dans plusieurs wilayas du pays.

Dans une alerte de second niveau, classée orange, les services de Météo Algérie ont prévu des « averses de pluie accompagnées parfois d’orages et de chutes de grêle », sur les wilayas de : Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras.

Les quantités de pluies estimées varient entre 30 et 40 mm, et peuvent dépasser localement les 50 mm sur les régions côtières et proches côtières. Selon l’ONM, la validité de cette alerte s’étendra jusqu’à ce soir vers 21 heures au moins.

Bulletin météorologique spécial chutes de neige

L’ONM a également émis une alerte de second niveau, classée orange, mettant en garde contre des « chutes de neige qui affecteront les reliefs dépassant les 800 mètres d’altitude, et qui atteindront des épaisseurs allant de 15 à 20 cm ».

Cette alerte concerne les wilayas de : Bouira, Tizi-Ouzou, Bejaia, Jijel, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Constantine, Mila, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Batna, Khenchela et Tébessa. Et elle restera valable jusqu’au dimanche, 27 décembre, à 3 heures.