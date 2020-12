Affaires de montage automobile : Procés Ouyahia et Sellal reporté

L’audience dans les affaires de montage automobile et de financement occulte de la campagne électorale pour le 5e mandat du candidat Abdelaziz Bouteflika, a été reporté au 9 janvier prochain par la Cour d’Alger.

Le report est dû à la demande de la défense pour mieux examiner les deux dossiers.

Plusieurs ministres et de cadres sont poursuivis dans cette affaire, en tête desquels Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal.

La programmation du procès procès a été décidée après que la Cour suprême ait accepté le pourvoi en cassation déposé par les accusés. Suite à quoi, une audience a été fixée pour le rejugement des affaires à la Cour d’Alger avec la désignation d’une composante judiciaire spéciale.

Le procès concerne, le premier dossier de corruption traité par le Tribunal de Sidi M’hamed en décembre 2019 dans lequel sont poursuivis les deux anciens premier ministres, Ouyahia et Sellal, les anciens ministres de l’industrie Youcef Yousfi, Bedda Mahdjoub et Bouchouareb Abdeslam, ainsi que l’ancien ministre des Transports, Abdelghani Zaalane, les patrons des usines automobiles, Hassan Larbaoui et Mohamed Bairi ainsi que l’ex-président du Forum des chefs d’entreprises (FCE), Ali Haddad.

Les accusés sont poursuivis pour octroi d’indus avantages notamment dans le domaine du montage-automobile et financement occulte de la campagne électorale de l’Ancien Président de la République pour la présidentielle annulée d’Avril 2019.