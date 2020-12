Rachid Nekkaz propose « une aide financière pour le budget alimentaire de la prison de Koléa »

En détention depuis le 4 décembre 2019 à la prison de Koléa dans la wilaya de Tipaza, le détenu Rachid Nekkaz a adressé, ce vendredi, 25 décembre, une lettre au Ministre de la Justice, Belkacem Zeghmati.

Le détenu Rachid Nekkaz, ancien candidat à la présidentielle de 2019, a adressé une nouvelle lettre au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, à travers laquelle il a proposé « une aide financière pour le budget alimentaire de la prison de Koléa ».

Nekkaz, qui est en détention depuis plus d’un an à la prison de Koléa dans la wilaya de Tipaza, a indiqué dans sa lettre, rendue publique sur Facebook ce vendredi, que « depuis trois (3) mois, les détenus n’avaient plus mangé de viande, ni de poulet, ni de dessert, ni de fruits de saisons, ni de yaourt à la prison de Koléa ».

En s’adressant au Ministre Zeghmati, Nekkaz a fait savoir que « lors de ces neuf (9) derniers jours, ils avaient « savouré » quatre (4) fois des lentilles et à quatre (4) reprises des haricots ».

« Les 4000 détenus se plaignent de l’alimentation en milieu carcéral surtout depuis l’interdiction en mars 2020 de la nourriture venant des familles à cause du virus Covid19 », a-t-il dénoncé dans sa lettre.

L’ancien candidat à la présidentielle de 2019 n’a pas manqué de souligner que « les équipements dentaires sont fortement endommagés », rajoutant qu’il avait lui-même « vécu en direct un dégât des eaux en plein soins à cause de leurs caractères défectueux ».

« Je vous propose donc en urgence mon aide financière afin que tous les détenus de la prison de Koléa puissent manger deux fois par semaine de la viande ou du poulet et un dessert par jour », a-t-il écrit avant de conclue qu’ « il est dans l’attente de la réponse du Ministre de la Justice pour mettre fin à ce « scandale alimentaire » ».