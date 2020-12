France : Un ressortissant Algérien condamné pour trafic de migrants 

Un ressortissant Algérien, résident en Espagne, a été arrêté par les agents de la douane française de Port-Vendres pour avoir aidé des migrants clandestins à entrer et à circuler en France.

Selon les informations rapportées par le média français Midi Libre, le 17 décembre passé, les agents de la douane de Port-Vendres en France ont contrôlé un véhicule avec à son bord un ressortissant Algérien, résident en situation régulière à Girona (Catalogne) en Espagne, ainsi que quatre (4) autres passagers Algériens en situation irrégulière.

Le principal mis en cause, qui tentait de faire passer les quatre migrants en France de façon clandestine, a été arrêté et placé en garde à vue à la police aux frontières pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour d’étrangers en France.

« Le passeur Algérien connu des services de police »

Les éléments de l’enquête, menée de pair avec le Centre de coopération policière et douanière du Perthus, ont démontré que le principal mis en cause, le passeur Algérien, est connu des services de la police pour des faits similaires. En effet, ces faites remontent à 2007 et en 2008 en France ainsi qu’en 2016 en Espagne.

Ainsi, il a été jugé en comparution immédiate et condamné à un an de prison avec sursis et cinq ans d’interdiction du territoire français. S’agissant des quatre autres mis en cause, ils ont fait l’objet, pour trois d’entre eux, d’une réadmission immédiate aux autorités espagnoles et le quatrième d’un refus d’entrée sur le territoire.