États-Unis : Une violente explosion secoue la capitale du Tennessee

Le centre-ville de Nashville, capitale de l’État du Tennessee aux États-Unis, a été violemment secoué par l’explosion d’un camping-car ce vendredi, 25 décembre, aux alentour de 6h30 heure locale.

Les raisons exactes de cette explosion demeurent incertaines, cependant, les médias locaux, citant des sources de la police locale, affirment qu’il s’agit d’un acte intentionnel.

La déflagration a été violente et a causé des dégâts matériels à des kilomètres à la ronde, notamment au niveau du secteur où a eu lieu l’explosion, situé entre Second avenue et Broadway.

Concernant les victimes humaines, le bilan n’est pas définitif, mais le porte-parole des pompiers locaux a fait état de trois (3) blessés qui ont été conduits à l’hôpital.

Le secteur de l’explosion a été bouclé et les investigations se poursuivent sur les lieux pour déterminer les raisons exactes de cet incident.

These are pictures from 2nd Avenue south. Windows were broken out from explosion area to Broadway. Please AVOID this area! Media staging is at 2nd Avenue south and KVB. pic.twitter.com/tocdpHWFgj

— Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) December 25, 2020