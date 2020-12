Coronavirus Algérie : Benbouzid revient sur l’accueil des malades au niveau des hôpitaux 

Le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Professeur Abderrahmane Benbouzid, est revenu, ce jeudi, sur la stratégie du secteur de la Santé pour accueillir et soigner les malades Covid-19 et a souligné qu’elle vise à protéger les malades non infectés.

Lors d’une plénière consacrée aux questions orales au Conseil de la Nation, le Ministre de la Santé, Professeur Abderrahmane Benbouzid, a fait savoir que « pour éviter la contamination au niveau des établissements hospitaliers accueillant les malades, le secteur de la Santé s’est engagé à suivre le protocole relatif à leur accueil avec l’affectation d’espaces de sélection loin des urgences », a rapporté l’Agence officielle.

Dans ce même sens, le Ministre Benbouzid a souligné « la poursuite de l’application de la stratégie du secteur d’accueillir et de soigner les malades atteints de Covid-19 par la tutelle depuis le début », précisant que « cette dernière tend à protéger les malades non infectés et ceux souffrant d’immunodépression tels que les cancéreux et les insuffisants rénaux ».

Le Professeur Benbouzid a rappelé « l’affectation de plusieurs services à la prise en charge de ces malades au niveau de la majorité des établissements de santé », et a précisé que « plus de 18.000 lits au niveau national et plus de 1400 lits en soins intensifs ont été assurés, outre l’élément humain pour veiller en permanence sur les malades ».

En réponse à une question sur l’affectation d’un établissement donné pour soigner les malades atteints Covid-19, le premier responsable du secteur de la Santé en Algérie a indiqué que « cela est pratiquement impossible, car il est irraisonnable d’accueillir un grand nombre de malades dans un seul établissement faute de moyens matériels et humains ».

Pr Benbouzid dévoile le bilan Coronavirus du personnel de la santé

Lors de son allocution ce jeudi, 24 décembre, le Ministre de la Santé a révélé que « 10817 cas de contaminations ont été recensés parmi le personnel de la santé » depuis de le début de la pandémie, et que « 141 professionnels du secteur ont été emportés par le Coronavirus (Covid-19) ».

Professeur Benbouzid a souligné que « le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé d’accorder aux employés du secteur de la santé une récompense sous forme de prime mensuelle accordée exceptionnellement en contrepartie du risque quotidien auquel ils sont exposés dans l’exercice de leurs fonctions ».