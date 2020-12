Algérie Télécom lance des projets pour moderniser et sécuriser l’infrastructure des télécommunications

Le Président directeur général (Pdg) d’Algérie Télécom, Hocine Helouane, a annoncé, ce jeudi, le lancement de plusieurs projets afin d’améliorer et sécuriser l’infrastructure des télécommunications.

Selon un communiqué de l’Assemblée populaire nationale (APN), relayé par l’APS, le Pdg d’Algérie Télécom, Hocine Helouane, a fait savoir, dans un exposé présenté devant la Commission des transports et des télécommunications de l’APN, que « Algérie Télécom s’apprête à lancer des projets en vue de moderniser et de sécuriser l’infrastructure des télécommunications, au double plan local et international ».

En effet, M. Helouane a souligné que « l’Entreprise est pionnière dans les technologies de l’information et de la communication sur le marché des communications algérien », et qu’ « elle offre également un ensemble complet de services dans ce domaine à la clientèle privée, aux professionnels et aux entreprises publiques privées ».

« Algérie Télécom vise à remplacer les câbles en cuivre qui sont à l’origine des grandes perturbations »

Lors de son intervention, le Pdg d’Algérie Télécom a fait savoir que la stratégie de l’Entreprise vise « l’amélioration du service dans le cadre de la modernisation des structures du réseau », et que « le réseau de la fibre optique a atteint 11650 km ».

Dans ce même sens, M. Helouane a indiqué que l’objectif d’Algérie Télécom est de « remplacer les câbles en cuivre qui sont à l’origine des grandes perturbations et qui sont volés à plusieurs reprises en raison de l’augmentation du prix du cuivre au niveau des marchés internationaux des produits primaires ».

Par ailleurs, le même responsable a souligné que l’Entreprise travaille afin de « moderniser les réseaux d’accès à travers le remplacement des anciens appareils par des appareils technologique de nouvelle génération permettant aux clients l’accès aux services de téléphonie et d’internet sur le même appareil et avec des hauts dépits et une meilleure qualité de service ».

Selon le Pdg de la même entreprise, il est également question de « réaliser une série de projets, dont l’intensification du déploiement du réseau de fibre optique sur l’ensemble du territoire national et la poursuite de la modernisation du réseau d’accès en remplaçant les anciens appareils par des appareils de nouvelle génération afin d’améliorer la qualité de service », mais aussi « la poursuite du développement du réseau en vue de parvenir à connecter chaque foyer au haut débit d’internet outre de développement du contenu numérique et des services à valeur ajoutée ».