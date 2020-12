Karim Tabbou évoque le retour de Khaled Nezzar en Algérie 

La figure du mouvement populaire Hirak, Karim Tabbou, s’est exprimé, mercredi passé, au sujet du retour de l’ancien général-major à la retraite Khaled Nezzar en Algérie.

Lors de son passage à l’émission « OFFSHORE » de Radio M, le 23 décembre passé, et interrogé sur le sujet, l’opposant politique et figure du Hirak Karim Tabbou a estimé que le retour de Khaled Nezzar révèle « la réconciliation des clans du pouvoir contre le Hirak« .

« Je ne peux me prononcer que sur des faits vérifiés et avérés. Est-ce vrai que Nezzar est rentré ? Comment et par quel biais ? Est-ce qu’il y a eu réellement un mandat d’arrêt international contre lui ? », s’est-il interrogé en soulignant que « s’il y a bien eu un mandat d’arrêt, la logique voudrait qu’il soit arrêté dès qu’il met un pied sur le territoire national ».

Dans ce même sens, Karim Tabbou a indiqué que « la situation de Nezzar comme celle d’autres affaires liées aux personnes influentes au sein du système ne relève pas du droit mais de la politique et du fonctionnement obscur des institutions de l’État ».

En effet, pour lui, « la manière dont les procédures ont été engagées et par qui elles l’ont été, prouve qu’il y a de l’obscurité qui a placé l’Algérie dans une logique de lutte des clans et de règlements de comptes entre les différentes factions du pouvoir ».

Khaled Nezzar est rentré en Algérie après un long séjour en Espagne

Selon nos confrères d’El Watan, l’ancien Ministre de la Défense nationale aurait regagné le pays le 11 décembre dernier, après avoir passé un long séjour en Espagne pour des soins.

Rappelons qu’un mandat d’arrêt a été lancé, le 6 août dernier par le tribunal militaire de Annaba, contre l’ancien général et son fils Lotfi Nezzar pour « complot » et « atteinte à l’ordre public », et que Khaled Nezzar avait été condamné à une peine de 20 ans de prison par contumace.