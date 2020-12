Le général Toufik serait en convalescence en dehors de la prison, selon son avocat

L’avocat du général Mohamed Mediène dit Toufik Farouk Ksentini a affirmé ce jeudi 24 décembre, que son client se trouve actuellement en convalescence en dehors de la prison.

Dans une déclaration au journal Asharq Al-Awsat, l’avocat a affirmé que « le général Toufik se trouve depuis trois mois dans une clinique militaire à l’extérieur de la prison, en convalescence après avoir subi une opération chirurgicale ».

Ces déclarations interviennent suite aux rumeurs ayant circulé, portant sur la libération du général incarcéré dans l’affaire du complot contre « complot contre une formation militaire ».

Prévoyant la programmation du procès en appel de son client, ainsi que des autres mis en cause, pour le mois prochain, Me Ksentini a réitéré « qu’aucune preuve tangible ne confirme les deux chefs d’inculpation » portés contre Toufik.

Le 18 novembre dernier, la Cour suprême avait accordé pourvoi en cassation de l’affaire de « complot » contre l’autorité de l’État et de l’armée impliquant le général à la retraite Mohamed Mediène, dit Toufik et le général-major Bachir Tartag, Saïd Bouteflika, et Louisa Hanoune.