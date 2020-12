France : Emmanuel Macron guéri du Coronavirus

Le président Français, Emmanuel Macron, est guéri, il ne présente plus aucun symptôme de l’infection par Covid-19, une semaine après avoir été testé positif, son état de santé s’améliore, il passera un dernier test avant de retrouver une vie plus normale.

« Alors qu’il avait été en proie à de la fièvre, de la fatigue et des courbatures, Emmanuel Macron «ne présente plus à ce jour de symptômes». «Conformément au protocole sanitaire en vigueur, l’isolement du président de la République peut donc s’arrêter au terme de sept jours», précise l’Élysée dans un communiqué.

Malgré son test positif le 17 décembre dernier, le chef de l’État a « pu rester mobilisé sur les principaux dossiers d’actualité de notre pays et tenir conseils et réunions prévus. Il poursuivra de la même manière son action dans les heures et jours à venir », précise la Présidence française.