Coronavirus France : La campagne de vaccination débutera dimanche

La campagne de vaccination contre le coronavirus (Covid-19) débuta dimanche prochain en France, après le feu vert donné ce jeudi par la Haute Autorité de santé française.

En effet, la Haute autorité de santé française (HAS) a autorisé l’utilisation du vaccin anti-Covid-19 développé par les laboratoires Pfizer et BioNTech.

Le vaccin Pfizer/BioNTech « peut être utilisé chez les personnes de 16 ans et plus, du fait de son efficacité et de son profil de tolérance satisfaisant », a estimé la HAS dans son avis publié ce matin.

Toutefois, la HAS a tenu à préciser que l’avis favorable de l’utilisation du vaccin sera « revu en fonction de l’évolution des connaissances, notamment au regard des résultats complets des essais de phase 3 ».

La vaccination a pour objectif de réduire la mortalité

Lors d’un point presse en ligne, la présidente de la HAS, Dominique Le Guludec, a fait savoir que la campagne de vaccination avait pour objectif de réduire la mortalité en France.

« La campagne de vaccination qui débutera dimanche prochain a pour objectif de réduire la mortalité et les formes sévères de la maladie », a-t-elle expliqué.

Évoquant les effets indésirables du vaccin, la présidente de la HAS précisé que Pfizer était « très bien toléré avec très peu d’effets secondaires graves ».