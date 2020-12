Bejaïa : Mystérieuse disparition d’une barque de Harragas

C’est l’histoire d’un groupe de jeunes qui ont décidé de quitter le pays pour aller chercher « l’Eldorado européen », ces derniers, tous natifs de la ville de Béjaia, aurait pris le large depuis la côte-ouest du littoral de la wilaya de Béjaïa, depuis une quinzaine de jours, et depuis, c’est silence radio.

Depuis qu’ils ont pris le large, les rumeurs de tout genre n’ont pas cessé de fuser, plus macabres les unes que les autres, tantôt on apprend qu’ils sont retenus dans un centre de rétention italien, tantôt arrêtés par les gardes-côtes près de la ville de Dellys et parfois naufragés, ou échoués sur une quelconque cote.

Destination l’Italie

D’après nos confrères du journal le Soir d’Algérie, c’est en Italie, dont l’ambassadeur en Algérie a annoncé plus de facilitation en ce qui concerne l’octroi des visas, que les 12 jeunes harragas ont décidé de se rendre.

Le cap des côtes italiennes étant l’unique objectif des harragas béjaouis, leur expédition qui est partie depuis les côtes béjaouies, n’a plus donné aucun signe de vie, ce qui laisse planer des doutes quant à sa réussite à atteindre son objectif de parvenir à « l’Eldorado ».

La détresse des familles

C’est depuis la disparition de leur enfants, que les familles des Harragas vivent un véritable cauchemar, et ne savent plus à quel saint pourraient elles se vouer, afin de savoir ce qui a bien pu arriver à leurs fils, car même si la peur de ne plus revoir leurs enfants est grande, elle sera toujours plus clémente que de rester ainsi, sans aucune nouvelle de leur sort.

« Aidez-nous, s’il vous plaît, à retrouver nos enfants », peut-on lire sur les réseaux sociaux auxquels les mamans inconsolables sont suspendues, « Aucune information depuis quinze jours d’angoisse ne nous est parvenue. Les autorités doivent partager notre chagrin » s’est ainsi que s’est exprimé l’un des pères des jeunes harragas sur Facebook.