Berramdane : « Plus de 2 000 logement pour les Algériens établis à l’étranger »

C’est lors de son passage à l’émission de Al-Chourouk Morning, que Le conseiller du président de la République chargé du Mouvement associatif et de la société civile, Nazih Berramdane, avait évoqué plusieurs points relatifs à la communauté algérienne établie à l’étranger.

En effet, selon le journal arabophone Al-Chourouk, Monsieur Nazih Berramdane a tenu à signaler qu’il n’y avait pas de différence entre les citoyens algériens qui résident en Algérien et ceux sont établis à l’étranger, avant de souligner d’autres points relatifs a cette déclaration.

Des logements pour les Algériens établis à l’étranger

Le conseiller du président de la République chargé du Mouvement associatif et de la société civile Nazih Berramdane, a souligné lors de son passage à cette émission, l’égalité de tous les Algériens et que « il n’y a pas de distinction entre un Algérien résident à l’intérieur du pays et un autre établi à l’étranger ».

Après avoir affirmé que la société civile a connu ces derniers temps une dynamique significative, Nazih Berramdane avait également déclaré que plus de 2.000 logements sont destinés aux algériens établis à l’étranger, et qu’ils sont prêts à être distribués, dans le cadre des programmes de logements.

Le conseiller du président de la République chargé du Mouvement associatif et de la société civile, avait enfin indiqué le rôle important qu’une société civile forte pouvait jouer en complémentarité avec les institutions de l’État, et il a déclaré que « Nous disposons de tous de les atouts pour construire un État fort ».

Les modalités d’acquisition de logements promotionnels publics (LPP) en Algérie pour les membres de la communauté algérienne établie à l’étranger ont été fixé en janvier 2018,