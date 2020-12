Tizi Ouzou : Les travailleurs de l’Eniem marchent à nouveau

Les travailleurs de l’Entreprise nationale des industries de l’électroménager (Eniem) ont à nouveau marché hier 22 décembre, dans la wilaya de Tizi Ouzou afin de réitérer leurs revendications, portant relance de son activité, et exiger le départ du staff gestionnaire de cette entité publique.

Les employées de L’ENIEM ont, encore une fois, investi la rue, hier, en organisant une autre marche au chef-lieu de wilaya de Tizi-Ouzou.

La marche a débuté, vers 10 h 30, du siège de la direction générale de l’ENIEM, située au boulevard Stiti, en passant par l’ancienne mairie au centre-ville, puis par l’avenue Abane Ramdane, avant d’achever leur parcours à l’entrée principale du siège de la wilaya.

Les manifestants ont scandé les slogans habituels et en déployant des banderoles exprimant leur « rejet » de cette décision tout en demandant le départ du staff gestionnaire de l’entreprise, et en dénonçant aussi « la hogra », « l’injustice ». « Stop à la mauvaise gestion, à la hogra et à l’injustice », « P-DG dégage. L’Eniem aux travailleurs », sollicitant à cet égard, l’intervention du ministère de l’Industrie à cet effet et pour sauver cette entreprise et les 1 600 emplois, rapporte nos confrères de « Liberté ».