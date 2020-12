Réunion du gouvernement : 2 projets de décrets exécutifs examinés

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, ce mercredi, une réunion du Gouvernement par visioconférence durant laquelle deux projets de décrets exécutifs ont été examinés.

Selon le communiqué des services du premier ministre sanctionnant la réunion, les 2 projets de décrets exécutifs ont été présentés par les Ministres de l’Enseignement Supérieur ainsi que la Formation et l’Enseignement Professionnel.

Djerad ordonne la révision de la Loi d’orientation sur l’enseignement supérieur de 1999

Le Gouvernement a entendu un exposé présenté par le ministre de l’enseignement supérieur Abdelbaki Benziane relatif au projet de Décret exécutif fixant les conditions et les modalités d’obtention de l’habilitation universitaire.

Le projet de texte porte sur une définition précise des catégories bénéficiaires du dispositif de l’habilitation universitaire, l’allègement des procédures relatives à l’obtention de cette qualification, l’unification des critères et l’instauration d’une grille de notation unifiée pour l’évaluation des dossiers.

À l’issue du débat, le premier ministre Abdelaziz Djerad a instruit le ministre de l’enseignement supérieur en vue d’engager le processus de révision de la loi d’orientation sur l’enseignement supérieur de 1999.

Pour Djerad, la révision de cette loi va améliorer « la qualité de l’enseignement universitaire en agissant simultanément sur les leviers organisationnels, statutaires, pédagogiques et de gestion des moyens ».

Vers la création d’un centre national des examens et concours de l’enseignement professionnel

Le Gouvernement a également entendu un exposé présenté par Hoyam Benfriha, ministre de la Formation et de l’Enseignement Professionnel, relatif au projet de décret exécutif portant création du centre national des examens et concours de la formation et de l’enseignement professionnel et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement.

« Ce projet de Décret exécutif s’inscrit dans le sillage du développement qu’a connu le secteur sur le plan de l’élargissement du réseau d’établissements de formation, la diversification des branches et des spécialités enseignées. La mission de préparation, d’organisation et de déroulement des examens et concours constitue une lourde charge pour les établissements comme centres d’examens et de correction, dont l’organisation nécessite la mobilisation de moyens matériels et humains de l’établissement de formation et de consacrer un temps considérable de leur activités quotidiennes et qui occasionnant de multiples dysfonctionnements », lit-on dans le communiqué du premier ministère.

« Afin d’éviter toutes ces difficultés et dans le but d’uniformiser leurs contenus et d’assurer le principe d’égalité des chances entre les candidats, il est devenu nécessaire de créer un organe qui aura pour missions l’organisation et le suivi du déroulement des examens et concours », a ajouté la meme source.