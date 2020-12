Port de Annaba : Saisie d’une importante quantité de marchandises non déclarées

Le port d’Annaba a connu, hier mardi 22 décembre, une importante opération d’inspection et de saisie de la part des services des douanes de la wilaya, cela s’est passé après que l’inspection principale des opérations commerciales relevant de la direction régionale des Douanes algériennes, a procédé au contrôle de deux conteneurs de marchandises importées de la Chine et de la Turquie.

Selon l’APS, les deux conteneurs en question contiendraient pas moins de 96 000 unités d’accessoires et de marchandises non déclarées, qui ont été saisies par l’inspection principale des opérations commerciales relevant de la direction régionale des Douanes algériennes, comme l’avait indiqué la cellule de communication de la direction régionale des Douanes d’Annaba.

Les détails de la saisie

C’est lorsque la brigade de contrôle des douanes réalisait l’inspection d’un conteneur chargé importé de Chine, qu’elle s’est rendu compte, qu’en plus des 1 099 unités d’accessoires pour téléphones portables dans les règles, il y avait aussi, dans le même conteneur, 86.190 autres unités d’accessoires non déclarées.

Selon la même source, en ce qui concerne le deuxième conteneur, les services des douanes ont pu découvrir 10.724 unités de vêtements non déclarées importées de la Turquie.

Les accessoires et marchandises non déclarés ont été saisis par les services des douanes, et un procès verbal a été établi.

C’est également dans le port d’Annaba que s’est déroulé, pendant l’année passée, trois opérations distinctes des services des douanes, ces opérations ont permis la saisie d’effets vestimentaires en provenance de Chine, mais de fabrication israélienne.