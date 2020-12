Normalisation de relations avec Israël : La Tunisie dément

L’agence TAP tunisienne a démenti catégoriquement mardi soir toute intention de la Tunisie d’établir des relations diplomatiques avec Israël.

Suite aux informations relayées par quelques médias concernant la possibilité d’établir des relations diplomatiques entre la Tunisie et l’entité sioniste, le ministère des Affaires étrangères, de l’Émigration et des Tunisiens à l’étranger a apporté un démenti sans appel, dans un communiqué rendu public, hier mardi 22 décembre 2020, à toutes ces informations.

Le département ajoute, » ces informations, n’ayant aucun fondement, sont contraires à la position, officielle et immuable, de la Tunisie et de son chef d’État qui soutiennent la cause palestinienne et le droit du peuple palestinien à recouvrer sa liberté et sa souveraineté légitimes ».

« Cette position de principe découle de la volonté du peuple tunisien et exprime ce qu’il ressent en termes de solidarité et de soutien absolu aux droits légitimes du peuple palestinien, qui lui ont été garantis par diverses références internationales, les résolutions des Nations Unies et de ses différents organes, en particulier celles du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, telles qu’adoptées par de diverses autres organisations internationales et régionales », a précisé le ministère tunisien.